12 августа 2025, 18:33
ВИДЕО. Забарный вместе с ПСЖ отправился на матч за Суперкубок УЕФА

Илья полетел в Удине, хоть и не попал в заявку на поединок против Тоттенхэма

ВИДЕО. Забарный вместе с ПСЖ отправился на матч за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 августа 22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный официально стал игроком французского ПСЖ.

Забарный имел шанс дебютировать за парижан уже 13 числа в поединке за Суперкубок УЕФА против английского Тоттенхэма, но не попал в заявку команды на игру.

Несмотря на то, что Илья точно не выйдет на поле, украинец все равно полетел с командой на матч.

Поединок за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенхэмом состоится 13 августа в 22:00 по Киеву в итальянском городе Удине.

В сезоне 2024/25 ПСЖ выиграл трофей Лиги чемпионов, а Тоттенхэм в прошлой кампании завоевал титул Лиги Европы.

ВИДЕО. Забарный вместе с ПСЖ отправился на матч за Суперкубок УЕФА

