ВИДЕО. Забарный вместе с ПСЖ отправился на матч за Суперкубок УЕФА
Илья полетел в Удине, хоть и не попал в заявку на поединок против Тоттенхэма
12 августа 22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный официально стал игроком французского ПСЖ.
Забарный имел шанс дебютировать за парижан уже 13 числа в поединке за Суперкубок УЕФА против английского Тоттенхэма, но не попал в заявку команды на игру.
Несмотря на то, что Илья точно не выйдет на поле, украинец все равно полетел с командой на матч.
Поединок за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенхэмом состоится 13 августа в 22:00 по Киеву в итальянском городе Удине.
В сезоне 2024/25 ПСЖ выиграл трофей Лиги чемпионов, а Тоттенхэм в прошлой кампании завоевал титул Лиги Европы.
Direction Udine ! ✈️🇮🇹#SuperCup pic.twitter.com/Xuob7ngNgK— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025
