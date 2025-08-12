СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа

Во вторник, 12 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Копенгаген – Мальме

1.71 – 3.54 – 5.71

20:00 Пафос – Динамо

3.20 – 3.38 – 2.31

21:15 Слован – Кайрат

1.74 – 3.99 – 4.61

22:00 Бенфика – Ницца

1.49 – 4.81 – 6.17

ТЕННИС

22:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф

3.25 – 1.35

