СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 12 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Копенгаген – Мальме
20:00 Пафос – Динамо
21:15 Слован – Кайрат
22:00 Бенфика – Ницца
ТЕННИС
22:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подписать украинский хочет турецкий «Фенербахче»
Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву