Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 августа 2025, 17:06
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Копенгаген – Мальме

Ggbet 1.71 – 3.54 – 5.71

20:00 Пафос – Динамо

Ggbet 3.20 – 3.38 – 2.31

21:15 Слован – Кайрат

Ggbet 1.74 – 3.99 – 4.61

22:00 Бенфика – Ницца

Ggbet 1.49 – 4.81 – 6.17

ТЕННИС

22:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф

Ggbet 3.25 – 1.35

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

