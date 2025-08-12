Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известная сумма
Англия
12 августа 2025, 16:43 | Обновлено 12 августа 2025, 17:25
Подписать украинца хочет турецкий «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение лондонскому «Арсеналу» по трансферу украинского защитника Александра Зинченко.

Как сообщает Just Arsenal, за 28-летнего игрока стамбульский клуб предлагает 10 млн. евро. В подписании украинца лично заинтересован главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

Самому Александру турки готовы предложить выгодный для него долгосрочный контракт с бонусами, привязанными к результатам.

Сообщалось, что Зинченко готовится к трансферу в знаменитый клуб.

Bond.v.v.
Джерело 100% , вірю. 
