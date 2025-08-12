Англия12 августа 2025, 16:43 | Обновлено 12 августа 2025, 17:25
Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известная сумма
Подписать украинца хочет турецкий «Фенербахче»
Турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение лондонскому «Арсеналу» по трансферу украинского защитника Александра Зинченко.
Как сообщает Just Arsenal, за 28-летнего игрока стамбульский клуб предлагает 10 млн. евро. В подписании украинца лично заинтересован главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо.
Самому Александру турки готовы предложить выгодный для него долгосрочный контракт с бонусами, привязанными к результатам.
Сообщалось, что Зинченко готовится к трансферу в знаменитый клуб.
Джерело 100% , вірю.
