Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известная сумма

Турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение лондонскому «Арсеналу» по трансферу украинского защитника Александра Зинченко.

Как сообщает Just Arsenal, за 28-летнего игрока стамбульский клуб предлагает 10 млн. евро. В подписании украинца лично заинтересован главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

Самому Александру турки готовы предложить выгодный для него долгосрочный контракт с бонусами, привязанными к результатам.

Сообщалось, что Зинченко готовится к трансферу в знаменитый клуб.