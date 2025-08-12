Тарас МИХАЛИК: «Тут Динамо нужно взять пример с Полесья»

12 августа в Лимасоле пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и грандом украинского футбола «Динамо».

Бывший игрок национальной сборной Украины и Динамо Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от этого противостояния:

– Мне неоднократно приходилось выступать на Кипре – такое впечатление, что играешь в сауне. Большая влажность сказывается, но, поверьте, это не критично и, убежден, такие погодные условия не должны помешать динамовцам в достижении нужного результата.

– После поражения неделю назад киевляне оказались в затруднительном положении. Что должно измениться в их игре, чтобы они взяли реванш?

– Прежде всего, все будет зависеть от самих киевлян. От их настроения, от готовности игроков продемонстрировать свои лучшие качества. По-моему, в Польше динамовцы не заслуживали поражения, поэтому сегодня у них есть прекрасная возможность доказать, что она – случайная. В качестве примера должно служить «Полесье», которое в Лиге конференций поначалу сенсационно уступило «Санта Коломе», но не сникло и в Андорре сокрушило оппонента. Понимаю, что «Пафос» более качественная команда, но и «Динамо» может играть гораздо сильнее. Только нужно учесть каждую деталь и помнить, что одним из «козырей» хозяев являются контратаки.

– Своеобразной репетицией для динамовцев был поединок второго тура чемпионата УПЛ с «Рухом». Уверенная победа во Львове свидетельствует, что подопечные Александра Шовковского уже восстановились психологически после неудачи в Люблине?

– Во-первых, это разные турниры, тем более что в «Рухе» сейчас много молодежи, поэтому процесс становления еще продолжается. В конце концов и динамовцы провели серьезную ротацию в составе, доверив тем, кто имел меньше игровой практики. Хотя, конечно, пять забитых мячей во Львове добавили уверенности, которая обязательно пригодится в Лимасоле. Однако сегодня будет совсем другая игра. Очень важно, что у динамовцев все в строю, что на матче будет много наших болельщиков. Я оцениваю шансы киевлян пройти дальше, как высокие.