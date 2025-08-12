Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
12 августа 2025, 13:54 | Обновлено 12 августа 2025, 13:56
ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?

В среду, 13 августа, ПСЖ сыграет первый официальный матч в новом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Уже в среду, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ (победитель Лиги чемпионов) и английским Тоттенхэмом (триумфатор Лиги Европы).

Главный тренер парижан Луис Энрике определился с заявкой на предстоящий матч. Не нашлось места в списке украинскому защитнику Илье Забарному, который только что подписал контракт с французами. Голкипер «с болот» Матвей Сафонов среди игроков, которые могут сыграть в матче.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм состоится в среду, 13 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени

По теме:
Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо
Жена Забарного лаконично отреагировала на трансфер украинца в ПСЖ
Сколько Борнмут заработал на продаже защитников в летнее трансферное окно?
Суперкубок УЕФА Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ Тоттенхэм
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
