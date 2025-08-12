ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?

Уже в среду, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ (победитель Лиги чемпионов) и английским Тоттенхэмом (триумфатор Лиги Европы).

Главный тренер парижан Луис Энрике определился с заявкой на предстоящий матч. Не нашлось места в списке украинскому защитнику Илье Забарному, который только что подписал контракт с французами. Голкипер «с болот» Матвей Сафонов среди игроков, которые могут сыграть в матче.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм состоится в среду, 13 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени

ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Сафонов есть?