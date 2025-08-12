Жена Забарного лаконично отреагировала на трансфер украинца в ПСЖ

Жена украинского защитника Ильи Забарного, Ангелина, отреагировала на трансфер футболиста, перебравшегося в расположение французского ПСЖ.

«Новый раздел нашей жизни…❤️», – лаконично написала Ангелина на своей странице в Instagram.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.