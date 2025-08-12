Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жена Забарного лаконично отреагировала на трансфер украинца в ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 14:47 |
Жена Забарного лаконично отреагировала на трансфер украинца в ПСЖ

Девушка опубликовала пост в Instagram

Жена Забарного лаконично отреагировала на трансфер украинца в ПСЖ
Жена украинского защитника Ильи Забарного, Ангелина, отреагировала на трансфер футболиста, перебравшегося в расположение французского ПСЖ.

«Новый раздел нашей жизни…❤️», – лаконично написала Ангелина на своей странице в Instagram.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.

По теме:
Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо
Сколько Борнмут заработал на продаже защитников в летнее трансферное окно?
ВИДЕО. Забарный с женой прибыли на презентацию ПСЖ
Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
