12 августа 2025, 11:26 | Обновлено 12 августа 2025, 11:32
Динамо отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ: «Новый этап»

Илья Забарный перебрался в чемпионат Франции

Динамо отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ: «Новый этап»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Пресс-служба киевского Динамо отреагировала на официальное объявление трансфера Ильи Забарного, ставшего игроком французского ПСЖ.

Новый этап в карьере Ильи Забарного. Желаем удачи и новых побед воспитаннику киевского «Динамо»! 🤍💙», – говорится в сообщении.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.

