Динамо отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ: «Новый этап»
Илья Забарный перебрался в чемпионат Франции
Пресс-служба киевского Динамо отреагировала на официальное объявление трансфера Ильи Забарного, ставшего игроком французского ПСЖ.
Новый этап в карьере Ильи Забарного. Желаем удачи и новых побед воспитаннику киевского «Динамо»! 🤍💙», – говорится в сообщении.
Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.
Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.
