Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление

Украинский центральный защитник Илья Забарный прокомментировал свой переход во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», лучшему клубу мира с лучшим проектом. Я здесь, чтобы выложиться на поле на полную, и с нетерпением жду своего дебюта и знакомства с болельщиками».

Сумма трансфера составила 67 миллионов евро с учетом бонусов, а сам Илья подписал с парижанами 5-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей в составе английского «Борнмута», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.