Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
12 августа 2025, 11:30 |
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление

Илья назвал «Пари Сен-Жермен» лучшим клубом мира

ФК ПСЖ. Илья Забарный

Украинский центральный защитник Илья Забарный прокомментировал свой переход во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», лучшему клубу мира с лучшим проектом. Я здесь, чтобы выложиться на поле на полную, и с нетерпением жду своего дебюта и знакомства с болельщиками».

Сумма трансфера составила 67 миллионов евро с учетом бонусов, а сам Илья подписал с парижанами 5-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей в составе английского «Борнмута», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

era
Це ж треба таке придумати-українец захищає кацапа вонючого...ПЗДЦ..ніякої гідності немає..В душі сеператист довбаний як виявилось..
Ответить
0
Singularis
Уже на французском?!
Ответить
0
pricolist
Єдина причина по якій я інколи дивитимусь Лігу 1)
Ответить
0
contr
Сафонову відсмоктав вже рахіт забара !?
Ответить
-1
contr
Мий дупу  Забарний Сафонов чекає ☝️😫
Ответить
-1
