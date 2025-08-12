11.08.2025 22:45 – FT 3 : 0
Порту отгрузил 3 мяча супернику на старте чемпионата Португалии
Вечером 11 августа состоялись два матча 1-го тура
Вечером 11 августа состоялись два матча 1-го тура чемпионата Португалии
Порту отгрузил 3 мяча Витории Гимараеш (3:0) и вошел в группу лидеров. Голы забили Пепе и Саму (дубль).
Эшторил и Эштрела Амадора разошлись миром (1:1).
Лидерами после 1-го тура стали Порту, Брага, Фамаликау (по 3 очка).
Чемпионат Португалии. 1-й тур, 11 августа
Порту – Витория Гимараеш – 3:0
Голы: Пепе Акино, 12, Саму Омородион, 32, 79
Эшторил – Эштрела Амадора – 1:1
Голы: Паренте, 36 – Стойка, 75
Турнирная таблица
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
