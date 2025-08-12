Порту отгрузил 3 мяча супернику на старте чемпионата Португалии

Вечером 11 августа состоялись два матча 1-го тура чемпионата Португалии

Порту отгрузил 3 мяча Витории Гимараеш (3:0) и вошел в группу лидеров. Голы забили Пепе и Саму (дубль).

Эшторил и Эштрела Амадора разошлись миром (1:1).

Лидерами после 1-го тура стали Порту, Брага, Фамаликау (по 3 очка).

Чемпионат Португалии. 1-й тур, 11 августа

Порту – Витория Гимараеш – 3:0

Голы: Пепе Акино, 12, Саму Омородион, 32, 79

Эшторил – Эштрела Амадора – 1:1

Голы: Паренте, 36 – Стойка, 75

Турнирная таблица