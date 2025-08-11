Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Порту
11.08.2025 22:45 - : -
Витория Гимараеш
Португалия
11 августа 2025, 04:05 |
14
0

Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 11 августа и начнется в 22:45 по Киеву

ФК Порту

11 августа на Драгау пройдет матч 1-го тура Примейры Португалии, в котором Порту встретится с Виторией Гимараэш. Поединок начнется в 22:15 по европейскому времени.

Порту

Команда остается, пожалуй, главным грандом своей страны, если говорить в целом об истории. Но этот высочайший статус нужно подтверждать новыми, актуальными успехами, а в последние годы титул постоянно разыгрывали Спортинг с Бенфикой. Казалось, картину поменял новый президент, Виллаш-Боаш, и приведенный им тренерский штаб. Но, выиграв на старте прошлого сезона Суперкубок, в остальном все было крайне посредственно, от раннего вылета из Лиги Европы и до очередного безнадежного третьего места в Примейре.

Исправить положение призван Фариоли, что так противоречиво проявил себя в Ницце и Аяксе. Серьезно изменился и состав, причем стоит отметить, в какой секретности оформляли переход Люка Де Йонга. Это при том, что опытный голландский форвард достался как свободный агент!

Витория Гимараэш

Клуб представляет некий второй эшелон в португальском футболе. Он далек даже от нынешнего Порту, более того, редко мешает и Браге занимать свое привычной 4-е место. Но при этом достаточно регулярно в последнее время у футболистов получалось пробиваться в еврокубки. А уже там они тоже могли выстрелить. Так, в прошлом сезоне удалось выйти в плей-офф Лиги конференций, где с боем уступили будущему финалисту - Бетису.

Но при этом, похоже, потратили немало сил на международной арене. Из-за этого в Примейре заняли только шестое место. Санта-Клара, неожиданно набравшая на три очка больше, оставила без привычных еврокубков! Тем не менее, Луиш Фрейре, что пришел в январе, пока что сохранил тренерский пост, да и новичков худо-бедно подписывают.

Статистика личных встреч

В феврале, после двух побед кряду, Порту ограничился только ничьей с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гранд снова потеряет очки с данным оппонентом. Ставим, что Фариоли дебютирует с победы (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Порту
11 августа 2025 -
22:45
Витория Гимараеш
Победа Порту 1.65
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
