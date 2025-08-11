Шешко и Хойлунд: по каким показателям словак опережает своего одноклубника?

Как сообщалось ранее, нападающий Беньямин Шешко официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Это хорошая возможность сравнить словака с его одноклубником и конкурентом на позиции – Расмусом Хойлундом.

В сезоне 2024/25 Шешко провел 33 матча в Бундеслиге за РБ «Лейпциг» и забил 13 голов. Хойлунд за почти такое же количество игр в АПЛ (32) отличился втрое меньше – 4 гола. Таким образом, Беньямин забивает в среднем каждые 184,5 минуты, а Расмус – каждые 503,3 мин.

По результативным передачам также лидирует словак – 5 на 0 соответственно.

Показатель xG у Беньямина составляет 9,97, тогда как у Расмуса – 5,26.