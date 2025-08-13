Легенда Барселоны объяснил, почему Ямаль не получит Золотой мяч 2025

Легендарный вингер «Барселоны» Христо Стоичков назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

«Ламин Ямаль и Усман Дембеле – два главных фаворита на награду «Золотой мяч». Надеюсь, что его выиграет Ламин Ямаль, и я лично вручу ему награду.

Но премию вручает французское издание France Football, а Дембеле – француз», – отметил Стоичков.

Ранее бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует итальянский клуб «Комо», похвалил лидера каталонского клуба Ламина Ямаля.