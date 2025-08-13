Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 августа 2025, 02:09
Легенда Барселоны объяснил, почему Ямаль не получит Золотой мяч 2025

Христо Стоичков – о главных кандидатах на приз

Getty Images/Global Images Ukraine. Христо Стоичков

Легендарный вингер «Барселоны» Христо Стоичков назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

«Ламин Ямаль и Усман Дембеле – два главных фаворита на награду «Золотой мяч». Надеюсь, что его выиграет Ламин Ямаль, и я лично вручу ему награду.

Но премию вручает французское издание France Football, а Дембеле – француз», – отметил Стоичков.

Ранее бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует итальянский клуб «Комо», похвалил лидера каталонского клуба Ламина Ямаля.

Христо Стоичков Золотой мяч Барселона Ламин Ямаль Усман Дембеле ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
