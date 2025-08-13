Испания13 августа 2025, 02:09 |
120
0
Легенда Барселоны объяснил, почему Ямаль не получит Золотой мяч 2025
Христо Стоичков – о главных кандидатах на приз
13 августа 2025, 02:09 |
120
0
Легендарный вингер «Барселоны» Христо Стоичков назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025.
«Ламин Ямаль и Усман Дембеле – два главных фаворита на награду «Золотой мяч». Надеюсь, что его выиграет Ламин Ямаль, и я лично вручу ему награду.
Но премию вручает французское издание France Football, а Дембеле – француз», – отметил Стоичков.
Ранее бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует итальянский клуб «Комо», похвалил лидера каталонского клуба Ламина Ямаля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 11:01 130
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра
Футбол | 13.08.2025, 01:03
Футбол | 12.08.2025, 22:59
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Комментарии 0
Популярные новости
11.08.2025, 13:24 19
11.08.2025, 14:41 6
11.08.2025, 07:16 3
12.08.2025, 11:53 1
11.08.2025, 08:44 1
11.08.2025, 09:12 2
11.08.2025, 04:36 2
11.08.2025, 06:23 19