Сеск ФАБРЕГАС: «Этот игрок может скоро доминировать, как Лионель Месси»

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует итальянский клуб «Комо», похвалил лидера каталонского клуба Ламина Ямаля.

«Возможно, сейчас Ламин не на уровне Лионеля. Но я думаю, что если он будет продолжать играть на таком уровне и прогрессировать, то сможет достичь такого уровня доминирования, как Месси, и выиграть Золотой мяч», – сказал Фабрегас.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.