Сеск ФАБРЕГАС: «Этот игрок может скоро доминировать, как Лионель Месси»

Тренер – о Ламине Ямале

Сеск ФАБРЕГАС: «Этот игрок может скоро доминировать, как Лионель Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует итальянский клуб «Комо», похвалил лидера каталонского клуба Ламина Ямаля.

«Возможно, сейчас Ламин не на уровне Лионеля. Но я думаю, что если он будет продолжать играть на таком уровне и прогрессировать, то сможет достичь такого уровня доминирования, как Месси, и выиграть Золотой мяч», – сказал Фабрегас.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.

