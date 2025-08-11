Сеск ФАБРЕГАС: «Этот игрок может скоро доминировать, как Лионель Месси»
Тренер – о Ламине Ямале
Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует итальянский клуб «Комо», похвалил лидера каталонского клуба Ламина Ямаля.
«Возможно, сейчас Ламин не на уровне Лионеля. Но я думаю, что если он будет продолжать играть на таком уровне и прогрессировать, то сможет достичь такого уровня доминирования, как Месси, и выиграть Золотой мяч», – сказал Фабрегас.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.
