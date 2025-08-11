Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Заткнись». Турецкие СМИ смакуют видео перепалки Арды Турана с арбитрами
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 22:38
«Заткнись». Турецкие СМИ смакуют видео перепалки Арды Турана с арбитрами

Наставник «Шахтера» вовсю демонстрирует свою эмоциональность

«Заткнись». Турецкие СМИ смакуют видео перепалки Арды Турана с арбитрами
shakhtar.com. Арда Туран

Накануне «Шахтер» во втором туре УПЛ-2025/26 потерял очки в матче против «Карпат», сыграв во Львове вничью 3:3.

По ходу этого матча нервы не выдерживали у наставника «горняков» Арды Турана, который уже в первом тайме схлопотал желтую карточку от главного рефери Николая Балакина.

Турецкие СМИ активно смакуют видео, которое демонстрирует как Туран пришел в ярость, а возвращаясь на скамейку своей команды еще и отнюдь нелицеприятно выкрикнул в адрес четвертого арбитра, старавшегося, очевидно, успокоить турецкого специалиста. Этому судье Туран попросту выкрикнул: «Заткнись» (на английском «shut up»).

После игры Туран предпочел не сводить неудачу своей команды к работе арбитров, подчеркнув, что вряд ли стоит говорить о рефери, если твои подопечные пропускают от соперника трижды.

Алексей Сливченко Источник: Fanatik
