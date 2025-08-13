Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 августа 2025, 05:11 |
Тренер – о своем худшем трансфере

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал свой худший трансфер за время своей тренерской работы в английском клубе.

«Мой худший трансфер? Ральф Милн, это вообще худший трансфер в истории Манчестер Юнайтед. Мы тогда заплатили всего 170 000 фунтов стерлингов, но меня все равно за это критиковали», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.

Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
