Англия13 августа 2025, 05:11
633
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Тренер – о своем худшем трансфере
Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал свой худший трансфер за время своей тренерской работы в английском клубе.
«Мой худший трансфер? Ральф Милн, это вообще худший трансфер в истории Манчестер Юнайтед. Мы тогда заплатили всего 170 000 фунтов стерлингов, но меня все равно за это критиковали», – сказал Алекс Фергюсон.
Ранее известный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду, которую он когда-либо видел.
