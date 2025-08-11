Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не могу ответить на этот вопрос. Завтра все увидим»
Лига Европы
11 августа 2025, 19:40 | Обновлено 11 августа 2025, 20:02
Шовковский коротко оценил вторую игру с Пафосом

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник Динамо Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов против Пафоса.

Игра состоится 12 августа, начало в 20:00. Первую встречу киевляне проиграли 0:1.

– Прошло всего трое суток после матча с «Рухом». Дорога на Кипр длилась почти пол суток. Удалось ли команде восстановиться? Или именно из-за плотного графика вы провели ротацию состава в прошлой игре?

– В нашей обойме 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это дает нам возможность производить замены и производить ротацию, чтобы использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике. Относительно дороги есть так, как есть, и что-то изменить пока не в наших силах.

– В чемпионате Кипра продолжается межсезонье, поэтому «Пафос» не играл в этот уик-энд. Получит ли соперник, который имел больше времени на восстановление преимущество, или, наоборот, лучше в начале сезона провести больше матчей, чтобы команда имела лучшую игровую форму?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Откуда мне знать, дает ли это преимущество или нет? Когда находишься в игровом ритме – это одно дело, но с другой стороны ты можешь спокойно готовиться к матчу, проводя анализ действий. Уверен, завтрашняя игра будет интересной и даст ответ.

– По вашему мнению, в завтрашнем матче соперник изменит тактику по сравнению с первым поединком?

– Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какова бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей.

