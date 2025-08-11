Клуб АПЛ получил ответ Шахтера по Кевину. Думает, что делать дальше

По информации Sky Sports, Фулхэм получит ответ от Шахтера по поводу вингера Кевина, за которого украинский клуб хочет получить 50 миллионов евро.

Лондонцы давали 37 миллионов и бонусы.

Сообщается, что остается большая пропасть между позициями клубов, а Фулхэм еще не знает, стоит ли возвращаться с новыми предложениями.

Пока что обе стороны взяли паузу, но Фулхэм сохраняет интерес к Кевину, который стал одним из лидеров Шахтера.

В нынешнем сезоне Кевин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.