Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ получил ответ Шахтера по Кевину. Думает, что делать дальше
Англия
11 августа 2025, 20:25 | Обновлено 11 августа 2025, 20:34
553
0

Клуб АПЛ получил ответ Шахтера по Кевину. Думает, что делать дальше

Фулхэм не уверен, что стоит продолжать борьбу

11 августа 2025, 20:25 | Обновлено 11 августа 2025, 20:34
553
0
Клуб АПЛ получил ответ Шахтера по Кевину. Думает, что делать дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

По информации Sky Sports, Фулхэм получит ответ от Шахтера по поводу вингера Кевина, за которого украинский клуб хочет получить 50 миллионов евро.

Лондонцы давали 37 миллионов и бонусы.

Сообщается, что остается большая пропасть между позициями клубов, а Фулхэм еще не знает, стоит ли возвращаться с новыми предложениями.

Пока что обе стороны взяли паузу, но Фулхэм сохраняет интерес к Кевину, который стал одним из лидеров Шахтера.

В нынешнем сезоне Кевин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

По теме:
Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Фулхэм Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10 августа 2025, 21:07 6
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча

Украинский фулбек привлекает внимание «Фенербахче»

Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Футбол | 11 августа 2025, 06:08 0
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола

Шотландец выделил «Барселону» сезона 2010/11

ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
Футбол | 11.08.2025, 20:19
ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Футбол | 11.08.2025, 13:24
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 3
Волейбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 1
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 3
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 16
Баскетбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем