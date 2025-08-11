Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Клуб хочет, чтобы Доннарумма покинул команду, а игрок считает, что это несправедливо
По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ исключил вратаря Джанлуиджи Доннарумму из заявки на матч за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма.
Итальянский игрок отказался подписать новый контракт, а нынешний завершается через год. Сообщается, что Доннарумма покинет команду или этим летом, или уйдет свободным агентом через год, но играть не будет.
Доннарумма считает эту ситуацию несправедливой, учитывая его заслуги за последние сезоны и в минувшей Лиге чемпионов, где он был одним из лучших во время пути за трофеем.
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 47 матчей.
