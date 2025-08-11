Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Франция
11 августа 2025, 21:03 | Обновлено 11 августа 2025, 21:21
4724
7

Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря

Клуб хочет, чтобы Доннарумма покинул команду, а игрок считает, что это несправедливо

11 августа 2025, 21:03 | Обновлено 11 августа 2025, 21:21
4724
7
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ исключил вратаря Джанлуиджи Доннарумму из заявки на матч за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма.

Итальянский игрок отказался подписать новый контракт, а нынешний завершается через год. Сообщается, что Доннарумма покинет команду или этим летом, или уйдет свободным агентом через год, но играть не будет.

Доннарумма считает эту ситуацию несправедливой, учитывая его заслуги за последние сезоны и в минувшей Лиге чемпионов, где он был одним из лучших во время пути за трофеем.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 47 матчей.

По теме:
Клуб АПЛ, который хотел Ваната, нацелился на другого лидера сборной Украины
Клуб АПЛ получил ответ Шахтера по Кевину. Думает, что делать дальше
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Футбол | 11 августа 2025, 17:07 175
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат

Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил

Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Бокс | 11 августа 2025, 05:48 1
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»

Дон Чарльз объяснил, почему бросил белое полотенце перед остановкой боя

Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Футбол | 11.08.2025, 21:39
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11.08.2025, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Не спорю он помог выиграть ЛЧ, но если смотреть историю то он везде был капризным когда заходило до нового контракта. Тоже самое было в Милане. 
Ответить
+5
Rzechpospolita
Щось з цим хлопцем не те, з Мілану пішов зі скандалом - тепер так само може піти з ПСЖ….
Ответить
0
Henriklarsson11
І хто тоді основним буде? росіянець?
Ответить
0
saltim
Хитрожопое ПСЖ ввела новую систему оплаты с понижением базовой зарплаты и с бонусами за личные и командные достижения. Донарумме это не понравилось. Его можно понять, без него они бы не взяли ЛЧ
Ответить
0
Олег Заворотный
Та хитро-сделанный очень, из Милана ж тоже со скандалом уходил, свободным агентом
Ответить
0
_ Moore
А хто його купить?
Ответить
0
Обсервер Влад
А з якої причини він відмовився підписувати новий контракт? Зажрався? Ну тоді чому ниє, сам винен
Ответить
-4
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 21
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
10.08.2025, 21:07 6
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 4
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем