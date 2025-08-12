Свободный агент. Украинский вингер тренируется с польским клубом
Максим Хлань может стать «Гурника» Забже
Украинский вингер Максим Хлань может стать игроком «Гурника» Забже. Об этом сообщает Камиль Бетковски.
По информации источника, 22-летний футболист тренируется с польской командой. Пока что не ясно, близок ли он к подписанию соглашения.
В прошедшем сезоне Максим Хлань выступал на за «Лехию» Гданьск. За 30 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Висла» отказалась от идеи подписания Максима Хланя.
