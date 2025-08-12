Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Свободный агент. Украинский вингер тренируется с польским клубом
Польша
12 августа 2025, 03:05 | Обновлено 12 августа 2025, 03:06
Свободный агент. Украинский вингер тренируется с польским клубом

Максим Хлань может стать «Гурника» Забже

Свободный агент. Украинский вингер тренируется с польским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский вингер Максим Хлань может стать игроком «Гурника» Забже. Об этом сообщает Камиль Бетковски.

По информации источника, 22-летний футболист тренируется с польской командой. Пока что не ясно, близок ли он к подписанию соглашения.

В прошедшем сезоне Максим Хлань выступал на за «Лехию» Гданьск. За 30 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Висла» отказалась от идеи подписания Максима Хланя.

Гурник Забже Максим Хлань Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы свободный агент
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
