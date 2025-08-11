Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 11:31 |
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Банальные ошибки привели к поражению»

Главный тренер ФК «Чернигов» прокомментировал результат матча с «Викторией»

ФК Чернигов. Валерий Черный

В матче второго тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле принимал «Викторию» Сумы. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1. Для «Чернигова» это поражение стало вторым подряд. Итог матча подвел коуч ФК «Чернигов» Валерий Черный.

– Валерий Анатольевич, не очень удачная игра по результату, но удалось создать неплохое количество опасных моментов. По-вашему, за счет чего соперник смог перевернуть игру в первом тайме?

– Во-первых, я бы хотел традиционно поблагодарить Вооруженные силы Украины. Они позволили нам сегодня доиграть этот матч, достаточно много тревог было сегодня, что влияло на ход поединка.

Почему изменился ход игры? Потому что за полторы минуты мы создали сами себе два момента, то есть не смогли противостоять переходным фазам. Достаточно простые индивидуальные ошибки, и мы пропускаем два мяча, до того создав четыре-пять моментов. Мы – команда, которая хочет играть на мяче, которая диктует свой стиль, мы не так как многие другие хотят противостоять сопернику, мы хотим диктовать свои условия. Мы пытаемся это делать, пытаемся создавать моменты, к сожалению, может быть, где-то реализация нас подвела, хотя мы и забили первый мяч. Я доволен действиями футболистов, доволен их самоотдачей, они большие молодцы. Они выполнили полностью установку на игру, но банальные ошибки привели к тому, что мы проиграли.

– Как вы настраивали команду в перерыве? В стартовые 45 минут было видно, что пытались действовать первым номером.

– Мы также выходили играть и после перерыва, и после тревог: играть «первым номером», пытаться забить мяч. К сожалению, после второго пропущенного мяча соперник играл по счету, для них это было комфортно, они понимали, что мы должны отыгрываться. Пытались создать быстрые атаки. Хороший соперник, хотел бы сказать, что это достаточно сильная команда, уже опытная. Мы играли с ними много раз, там квалифицированный тренер, но все-таки я считаю, что это первая игра, когда мы их полностью обыграли, только не по счету.

– Как вы думаете, почему «Виктория» столь статистически неудобный соперник?

– Потому что они банально были сильнее. Качество футболистов было лучше, они сыграли больше матчей в Первой лиге, финансирование, я так считаю, немного больше у них было, чем у нас. Но сейчас мы выровнялись, осталось только добиваться результата.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Валерий Черный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
