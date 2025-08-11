Стало известно, кто будет судить второй матч Шахтера с Панатинаикосом
УЕФА назначил на игру немецкую бригаду арбитров
УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на втором матче «Шахтёра» и «Панатинаикоса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Матч будет обслуживать немецкая бригада судей. Главным рефери назначен 41-летний Даниэль Зиберт, который в прошлом сезоне отсудил 44 матча, среди которых 17 поединков Бундеслиги и пять матчей Лиги чемпионов.
Зиберт известен украинским болельщикам по своей работе во втором матче плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина (3:0).
Ассистентами Даниэля будут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, на роль четвёртого арбитра назначен Тимо Герах.
Следить за игрой на системе VAR будут Кристиан Дингерт и его помощник Йоханн Пфайфер.
Напомним, что первая встреча между клубами завершилась вничью (0:0). Матч-ответ пройдёт 14 августа на «Городском стадионе имени Генрика Реймана» в Кракове, начало в 21:00.
