11 августа 2025, 12:49 | Обновлено 11 августа 2025, 12:51
Стало известно, кто будет судить второй матч Шахтера с Панатинаикосом

УЕФА назначил на игру немецкую бригаду арбитров

Стало известно, кто будет судить второй матч Шахтера с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Зиберт

УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на втором матче «Шахтёра» и «Панатинаикоса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Матч будет обслуживать немецкая бригада судей. Главным рефери назначен 41-летний Даниэль Зиберт, который в прошлом сезоне отсудил 44 матча, среди которых 17 поединков Бундеслиги и пять матчей Лиги чемпионов.

Зиберт известен украинским болельщикам по своей работе во втором матче плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина (3:0).

Ассистентами Даниэля будут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, на роль четвёртого арбитра назначен Тимо Герах.

Следить за игрой на системе VAR будут Кристиан Дингерт и его помощник Йоханн Пфайфер.

Напомним, что первая встреча между клубами завершилась вничью (0:0). Матч-ответ пройдёт 14 августа на «Городском стадионе имени Генрика Реймана» в Кракове, начало в 21:00.

