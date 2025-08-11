Луческу выделит 100 тысяч евро на улучшение инфраструктуры Динамо Бухарест

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, ныне занимающий пост главного тренера сборной Румынии, выразил готовность помочь клубу, в котором он начинал играть в футбол – бухарестскому «Динамо».

Ныне «красные псы» выступают во втором по силе дивизионе, и не имеют прежних возможностей, из-за чего Луческу и предложил «Динамо» помощь.

Сообщается, что Мирча выделит 100 тысяч евро, которые пойдут на улучшение инфраструктуры «Динамо» Бухарест, которой пользуются молодые игроки, а именно: на базе клуба будет полностью перестелено синтетическое покрытие на одном из полей.

Напомним, в конце июля Мирча Луческу отпраздновал свой 80-летний юбилей.