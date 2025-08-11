ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»
Игрок Руха стал самым молодым футболистом в истории УПЛ
Самый молодой дебютант в истории УПЛ (15 лет и 17 дней) Олег Дзюринец поделился своими эмоциями после первой игры за Рух против Динамо (1:5):
«Очень рад дебютировать в матче против гранда украинского футбола. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за доверие. Очень жаль, что команда проиграла, но у меня невероятные эмоции.
После матча и партнеры, и игроки «Динамо» поздравили меня. Также у меня была лучшая поддержка на трибунах, потому что на игру пришла мама, иметь такую поддержку очень ценно.
Конечно, хотелось сыграть свой первый матч за основу «Руха», и я готовился к этому, но не обращал внимания на то, кто будет соперником, потому что к каждому поединку готовлюсь всегда с максимальным настроем.
После игры удалось сфотографироваться с Андреем Ярмоленком. Он – легенда украинского футбола, и я хочу быть похожим на него, ведь Ярмоленко – один из моих кумиров».
ФОТО. Андрей Ярмоленко и Олег Дзюринец
