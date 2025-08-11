Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 03:15 | Обновлено 11 августа 2025, 03:48
86
0

ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»

Игрок Руха стал самым молодым футболистом в истории УПЛ

11 августа 2025, 03:15 | Обновлено 11 августа 2025, 03:48
86
0
ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»
ФК Рух. Олег Дзюринец

Самый молодой дебютант в истории УПЛ (15 лет и 17 дней) Олег Дзюринец поделился своими эмоциями после первой игры за Рух против Динамо (1:5):

«Очень рад дебютировать в матче против гранда украинского футбола. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за доверие. Очень жаль, что команда проиграла, но у меня невероятные эмоции.

После матча и партнеры, и игроки «Динамо» поздравили меня. Также у меня была лучшая поддержка на трибунах, потому что на игру пришла мама, иметь такую поддержку очень ценно.

Конечно, хотелось сыграть свой первый матч за основу «Руха», и я готовился к этому, но не обращал внимания на то, кто будет соперником, потому что к каждому поединку готовлюсь всегда с максимальным настроем.

После игры удалось сфотографироваться с Андреем Ярмоленком. Он – легенда украинского футбола, и я хочу быть похожим на него, ведь Ярмоленко – один из моих кумиров».

ФОТО. Андрей Ярмоленко и Олег Дзюринец

По теме:
Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
Заря – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Олег Дзюринец дебют Андрей Ярмоленко
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года
Футбол | 11 августа 2025, 04:18 0
Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года
Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года

Экс-игроку не нравилось все вокруг игры

Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 10:42 3
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ

Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко
Футбол | 10.08.2025, 23:07
ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко
ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 12
Баскетбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем