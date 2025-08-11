Другие новости11 августа 2025, 00:17 | Обновлено 11 августа 2025, 00:18
373
0
ФОТО. Нападающий Динамо заинтриговал снимком с загадочной красавицей
Матвей Пономаренко показал фото своей новой девушки
11 августа 2025, 00:17 | Обновлено 11 августа 2025, 00:18
373
0
Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко удивил фанатов романтичным фото с загадочной девушкой.
Она предстала в коротком платье, глядя на него с нежностью.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подобные моменты игрок показывает редко, что делает снимок особенным.
Фото уже стало темой обсуждений среди болельщиков, которые предполагают, что это начало новой истории любви.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2025, 16:00 34
Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках
Футбол | 10 августа 2025, 08:11 19
Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Футбол | 10.08.2025, 23:22
Комментарии 0
Популярные новости
10.08.2025, 09:04 10
09.08.2025, 14:23 12
09.08.2025, 13:29 9
09.08.2025, 19:11 1
09.08.2025, 00:21
09.08.2025, 21:04
09.08.2025, 05:52
09.08.2025, 11:33 1