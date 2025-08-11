ФОТО. Нападающий Динамо заинтриговал снимком с загадочной красавицей

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко удивил фанатов романтичным фото с загадочной девушкой.

Она предстала в коротком платье, глядя на него с нежностью.

Подобные моменты игрок показывает редко, что делает снимок особенным.

Фото уже стало темой обсуждений среди болельщиков, которые предполагают, что это начало новой истории любви.