Проиграв в матчах за Суперкубок Англии чаще потом выигрывают АПЛ

В матче за Суперкубок Англии Кристал Пелас в серии послематчевых пенальти победил Ливерпуль со счетом 2:2 (3:2).

Как теперь выступят команды в чемпионате? Ниже вспомним 10 последних сезонов АПЛ для команд, которые выиграли трофей, а также для неудачников Суперкубков.

Интересным фактом является то, что чемпионами Премьер-Лиги за последние 10 лет чаще становились именно проигравшие команды в Суперкубке...

Место команд в АПЛ, выигравших в матче за Суперкубок Англии (последние 10 розыгрышей):

2024: Манчестер Сити – 3

2023: Арсенал – 2

2022: Ливерпуль – 5

2021: Лестер Сити – 8

2020: Арсенал – 8

2019: Манчестер Сити – 2

2018: Манчестер Сити – 1

2017: Арсенал – 6

2016: Манчестер Юнайтед – 6

2015: Арсенал – 2

Место команд в АПЛ, проигравших в матче за Суперкубок Англии (последние 10 розыгрышей):

2024: Манчестер Юнайтед – 15

2023: Манчестер Сити – 1

2022: Манчестер Сити – 1

2021: Манчестер Сити – 1

2020: Ливерпуль – 3

2019: Ливерпуль – 1

2018: Челси – 3

2017: Челси – 5

2016: Лестер Сити – 12

2015: Челси – 10

More losers who won the shield have gone on to win the league than the winners have gone on to win the league in the last ten years https://t.co/4ZaCrX5mXd pic.twitter.com/cOgwSSDIZF — EchoStats (@echo9stats) August 10, 2025