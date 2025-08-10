Карпаты арендуют защитника-легионера. Это участник чемпионата мира 2022
Диего Паласиос ближайший сезон проведет к украинском клубе
Львовские «Карпаты» арендуют эквадорского защитника «Коринтианс» Диего Паласиоса, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, ближайший год 26-летний проведет в составе представителя Украинской Премьер-лиги.
Диего Паласиос выступал за сборную Эквадора, с которой был на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Там он не сыграл ни одной минуты.
В текущем сезоне Диего Паласиос провел лишь 39 минут на клубном уровне, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
