Карпаты арендуют защитника-легионера. Это участник чемпионата мира 2022

Диего Паласиос ближайший сезон проведет к украинском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Паласиос

Львовские «Карпаты» арендуют эквадорского защитника «Коринтианс» Диего Паласиоса, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, ближайший год 26-летний проведет в составе представителя Украинской Премьер-лиги.

Диего Паласиос выступал за сборную Эквадора, с которой был на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Там он не сыграл ни одной минуты.

В текущем сезоне Диего Паласиос провел лишь 39 минут на клубном уровне, за которые не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Лупашко прокомментировал ничью в матче с «Шахтером».

