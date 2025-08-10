Защитник Оболони: «Игра с Александрией прошла на встречных курсах»

Во 2-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» записали в свой актив первую победу – над «Александрией» (1:0).

Один из лидеров «пивоваров», защитник Владислав Приймак, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам одержать верх:

– Я считаю, что сегодня «Александрия» создала нам больше проблем, чем «Металлист 1925» в стартовом туре, хотя обе команды делают ставку на контроль мяча. Просто у «горожан» было больше времени и возможностей изучить наши сильные и слабые места.

– Были ли переломные моменты, повлиявшие на ход событий в противостоянии?

– В общем соперничество шло на встречных курсах, и трудно было кому-то отдать предпочтение. Разве что после эффектного гола Сергея Суханова с дальней дистанции мы стали действовать увереннее. Кстати, мне кажется, забитый мяч Сухановым может стать украшением не только текущего тура. Пропустив, гости начали спешить, чтобы отыграться, а это далеко не всегда приносит дивиденды.

– Во втором матче подряд «пивовары» хранят свои ворота нетронутыми.

– Мы сами этому рады. Я это объясняю тем, что все одноклубники заряжены на борьбу, не жалея себя в наступлении и защите. Наша тактическая схема 3-5-2 при необходимости трансформируется в 5-3-2, когда крайние полузащитники перекрывают свободные зоны на флангах и удачно действуют при подстраховке. Пока не на что пенять.

– В межсезонье «Оболонь» неожиданно покинули не только главный тренер, но и группа ведущих игроков. Но это не сказалось на выступлении команды.

– Новый вождь Александр Антоненко раньше долгое время работал в тренерском штабе в роли помощника, и он – свой человек в «Оболони», знает команду изнутри. Также считаю, что пришли квалифицированные новобранцы, быстро вписавшиеся в ансамбль. Отсюда и результат.

