Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Проблемы для Довбика. Рома нацелилась на подписание еще 1 форварда

Франсулино привлекает внимание нескольких клубов

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсулино

Форвард сборной Гвинеи-Бисау и «Мидтюлланда» Франсулино привлекает внимание «Эвертона», «РБ Лейпциг» и римской «Ромы». Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, 3 ранее перечисленных клуба следят за 21-летним футболистом. Вероятный трансфер оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Франсулино провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Роме» сделают невероятное предложение за Довбика.

Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
Артем Довбик
Даниил Кирияка
