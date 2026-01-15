«Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч ответил на вопрос о ситуации с будущим украинского защитника Александра Зинченко.

– Открыт ли клуб к расторжению арендного соглашения Зинченко?

– Мы поговорили с игроком, четко дали понять его ситуацию. Он это знает, поэтому мы посмотрим, что произойдет.

– И есть ли шанс, что он останется, или он хотел бы уйти?

– Как я уже сказал, мы посмотрим, что будет. Но мы очень открыты с ним, он – настоящий профессионал, и он им был, и я уверен, что он будет двигаться вперед несмотря ни на что.

Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.