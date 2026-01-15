Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко
Англия
15 января 2026, 20:22 |
1959
0

Тренер Ноттингем Форест – о ситуации с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч ответил на вопрос о ситуации с будущим украинского защитника Александра Зинченко.

– Открыт ли клуб к расторжению арендного соглашения Зинченко?

– Мы поговорили с игроком, четко дали понять его ситуацию. Он это знает, поэтому мы посмотрим, что произойдет.

– И есть ли шанс, что он останется, или он хотел бы уйти?

– Как я уже сказал, мы посмотрим, что будет. Но мы очень открыты с ним, он – настоящий профессионал, и он им был, и я уверен, что он будет двигаться вперед несмотря ни на что.

Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.

трансферы Ноттингем Форест Александр Зинченко трансферы АПЛ Шон Дайч
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
