Украина. Премьер лига10 августа 2025, 14:23 | Обновлено 10 августа 2025, 14:24
438
0
Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ Полесье – Колос
Матч 2-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30
10 августа 2025, 14:23 | Обновлено 10 августа 2025, 14:24
438
0
10 августа во втором туре Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором «Полесье» из Житомира встретится с «Колосом» из Ковалевки.
Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире. Главным арбитром станет Александр Афанасьев из Харькова.
Планируется, что игра начнется в 15:30 по киевскому времени.
В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома обыграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.
Стартовые составы команд на матч «Полесье» – «Колос»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2025, 19:22 9
«Волки» победили со счетом 1:0
Футбол | 09 августа 2025, 17:56 7
Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры
Футбол | 10.08.2025, 14:22
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Теннис | 10.08.2025, 09:04
Комментарии 0
Популярные новости
09.08.2025, 06:30
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
09.08.2025, 14:23 11
08.08.2025, 08:20 5
09.08.2025, 04:38 2
09.08.2025, 02:48
09.08.2025, 23:32