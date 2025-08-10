Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ Полесье – Колос
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 14:23 | Обновлено 10 августа 2025, 14:24
438
0

Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ Полесье – Колос

Матч 2-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30

10 августа 2025, 14:23 | Обновлено 10 августа 2025, 14:24
438
0
Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ Полесье – Колос
УПЛ

10 августа во втором туре Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором «Полесье» из Житомира встретится с «Колосом» из Ковалевки.

Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире. Главным арбитром станет Александр Афанасьев из Харькова.

Планируется, что игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома обыграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.

Стартовые составы команд на матч «Полесье» – «Колос»

По теме:
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09 августа 2025, 19:22 9
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

«Волки» победили со счетом 1:0

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09 августа 2025, 17:56 7
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку

Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 10.08.2025, 14:22
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Теннис | 10.08.2025, 09:04
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 11
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем