Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ Полесье – Колос

10 августа во втором туре Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором «Полесье» из Житомира встретится с «Колосом» из Ковалевки.

Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире. Главным арбитром станет Александр Афанасьев из Харькова.

Планируется, что игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома обыграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.

Стартовые составы команд на матч «Полесье» – «Колос»