Нагорняк разочарован потерей лидера: «Я не комментирую действия игроков»

Черкасский ЛНЗ минимально обыграл Эпицентр в матче второго тура Украинской Премьер-лиги (1:0). Знаковым этот матч стал для украинского форварда «фиолетовых» Даниила Кравчука, который в прошлом сезоне играл за команду Сергея Нагорняка.

После матча корреспондент Sportort.ua хотел услышать от Нагорняка оценку по игре бывшего подопечного, но это несколько возмутило тренера: «Я не оцениваю игроков других команд. Я мог бы оценить его игру, будь он в моей команде», – сказал коуч.

После этого ответа Нагорняк признался, что сейчас трудно найти форварда, который бы заменил Даниила: «Назовите мне, кто мог бы усилить! Профильных форвардов очень мало», резюмировал Нагорняк.

На нашем сайте доступен обзор матча ЛНЗ – Эпицентр, в котором Виталий Пономарев одержал дебютную победу во главе «фиолетовых» в УПЛ.