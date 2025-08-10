Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагорняк разочарован потерей лидера: «Я не комментирую действия игроков»
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 13:11 |
696
1

Нагорняк разочарован потерей лидера: «Я не комментирую действия игроков»

Коуч Эпицентра не захотел комментировать игру Даниила Кравчука

10 августа 2025, 13:11 |
696
1
Нагорняк разочарован потерей лидера: «Я не комментирую действия игроков»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Черкасский ЛНЗ минимально обыграл Эпицентр в матче второго тура Украинской Премьер-лиги (1:0). Знаковым этот матч стал для украинского форварда «фиолетовых» Даниила Кравчука, который в прошлом сезоне играл за команду Сергея Нагорняка.

После матча корреспондент Sportort.ua хотел услышать от Нагорняка оценку по игре бывшего подопечного, но это несколько возмутило тренера: «Я не оцениваю игроков других команд. Я мог бы оценить его игру, будь он в моей команде», – сказал коуч.

После этого ответа Нагорняк признался, что сейчас трудно найти форварда, который бы заменил Даниила: «Назовите мне, кто мог бы усилить! Профильных форвардов очень мало», резюмировал Нагорняк.

На нашем сайте доступен обзор матча ЛНЗ – Эпицентр, в котором Виталий Пономарев одержал дебютную победу во главе «фиолетовых» в УПЛ.

По теме:
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер МЕНДОСА: «Очень горжусь нашей командой»
Сергей Нагорняк Даниил Кравчук Эпицентр Каменец-Подольский ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 10 августа 2025, 13:53 0
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 11 августа в 03:00 по Киеву

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 августа 2025, 07:15 28
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09.08.2025, 17:56
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09.08.2025, 21:04
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Хм, його ще не вигнали?
Ответить
0
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 7
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем