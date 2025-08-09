ФОТО. Футболист Динамо тронул фанатов нежным снимком с сыном

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко тронул фанатов семейным снимком.

Его жена, Дарья, выложила в Instagram фото, где он нежно держит на руках сына Богдана.

Кадр, наполненный теплом и уютом, вызвал волну тёплых комментариев в сети.

Болельщики назвали момент примером настоящего счастья.