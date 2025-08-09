Другие новости09 августа 2025, 23:31 | Обновлено 09 августа 2025, 23:32
ФОТО. Футболист Динамо тронул фанатов нежным снимком с сыном
Николай Михайленко в роли отца
Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко тронул фанатов семейным снимком.
Его жена, Дарья, выложила в Instagram фото, где он нежно держит на руках сына Богдана.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кадр, наполненный теплом и уютом, вызвал волну тёплых комментариев в сети.
Болельщики назвали момент примером настоящего счастья.
