Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 23:18 | Обновлено 09 августа 2025, 23:48
Защитник ЛНЗ рассказал, в чем Пономарев изменил стиль игры команды

Геннадий Пасич также рассказал о победе над «Эпицентром»

ЛНЗ. Геннадий Пасич

Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 2-го тура УПЛ, в котором черкасчане взяли верх над «Эпицентром» – 1:0.

«Едва не наступили на те же грабли. Ведь, как и в первом туре – с «Зарей» доминировали, создали больше голевых моментов, но подвела реализация и пришлось смириться с ничьей и потерей очков.

И сегодня могли, как говорится, закрыть игру еще в первом тайме, ведь диктовали условия, открыли счет, еще создали несколько угроз владениям гостей, однако все сводил на нет сбитый прицел.

А после перерыва уже пошла игра нервов, и подоляне начали создавать полумоменты и хорошо, что удалось сохранить свои ворота нетронутыми.

Считаю, что под руководством нового тренера Виталия Пономарева мы добавили в интенсивности, стали более заточенными на атаку, взяв на вооружение как вертикальные передачи для поиска свободного пространства между линиями, так и верховые – за спину защитников соперника. У нас уже многое получается, вот только с реализацией нужно что-то делать. Пока что очень тяжело даются нам голы», – сказал Пасич.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
