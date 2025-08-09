Первый матч после Уимблдона: Синнер с разгрома стартовал в Цинциннати

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии уверенно стартовал на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде итальянец в двух сетах разгромила представителя Колумбии Даниэля-Элаи Галана (АТР 144) за 1 час и 1 минуту.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:1, 6:1

Синнер провел третье очное противостояние против Галана. Янник добыл третью победу над колумбийцем.

Для Синнера этот матч стал первым с Уимблдона-2025, на котором он завоевал трофей, и первым на харде с Australian Open, где он также стал чемпионом. У Янника винстрик из 22 поединков на хардовом покрытии.

Следующим соперником итальянца будет победитель встречи Себастьян Баэс – Габриэль Диалло.