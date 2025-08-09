Первый матч после Уимблдона: Синнер с разгрома стартовал в Цинциннати
Янник в двух сетах уничтожил Даниэля-Элаи Галана в 1/32 финала Мастерса в США
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии уверенно стартовал на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде итальянец в двух сетах разгромила представителя Колумбии Даниэля-Элаи Галана (АТР 144) за 1 час и 1 минуту.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:1, 6:1
Синнер провел третье очное противостояние против Галана. Янник добыл третью победу над колумбийцем.
Для Синнера этот матч стал первым с Уимблдона-2025, на котором он завоевал трофей, и первым на харде с Australian Open, где он также стал чемпионом. У Янника винстрик из 22 поединков на хардовом покрытии.
Следующим соперником итальянца будет победитель встречи Себастьян Баэс – Габриэль Диалло.
