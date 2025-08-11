Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил

Звездный португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья выбрал главного фаворита на Золотой мяч, выделив своего одноклубника Усмана Дембеле.

«Все мечтают завоевать Золотой мяч. Если я возьму этот трофей, то это будет невероятно. Но я думаю, что эту награду больше всего заслужил Усман Дембеле. Француз – это тот игрок, который привел нас к большим победам», – сказал Витинья.

Ранее звестный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. В обновленном списке именно Витинья занимает первую строчку.