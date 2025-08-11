Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Франция
11 августа 2025, 03:04 |
90
0

Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил

Витинья – об Усмане Дембеле

11 августа 2025, 03:04 |
90
0
Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Звездный португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья выбрал главного фаворита на Золотой мяч, выделив своего одноклубника Усмана Дембеле.

«Все мечтают завоевать Золотой мяч. Если я возьму этот трофей, то это будет невероятно. Но я думаю, что эту награду больше всего заслужил Усман Дембеле. Француз – это тот игрок, который привел нас к большим победам», – сказал Витинья.

Ранее звестный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. В обновленном списке именно Витинья занимает первую строчку.

По теме:
Украинцы это не допустят. ПСЖ посоветовали выгнать Сафонова из-за Забарного
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Забарному подготовили два игровых номера. Под каким будет выступать Илья?
Витинья (ПСЖ) Золотой мяч ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: A Bola
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом
Футбол | 11 августа 2025, 02:10 0
Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом
Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом

Мартинес стал игроком «Аль-Насра»

Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10 августа 2025, 07:51 12
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»

Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны

Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 20:15
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48 1
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем