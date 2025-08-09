Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионшип
Рексем забил гол во втором по силе дивизионе Англии впервые с 1982 года

Это не помогло взять хотя бы очко в выездном матче против «Саутгемптона»

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Чемпионшипа «Саутгемптон», который понизился из АПЛ, победил «Рексем» со счетом 2:1.

Первый гол в матче забили гости. Джош Виндесс стал автором дебютного гола «Рексема» во втором по силе дивизионе Англии, начиная с 1982 года.

«Саутгемптон» оформил камбэк в конце игры. На 90-й минуте матча Райан Меннинг сравнял счет ударом со штрафного, а на 6-й добавленной минуте Джек Стивенс принес «святым» первую победу в сезоне.

Интересным фактом является то, что в истории первых туров Чемпионшипа гол Стивенса стал вторым самым поздним победным (95:43). Самым поздним остается гол Кайла МакФадзена за «Ковентри» в ворота «Ноттингем Форест» в сезоне 2021/22 (95:54).

Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Саутгемптон статистика
