Рексем забил гол во втором по силе дивизионе Англии впервые с 1982 года
Это не помогло взять хотя бы очко в выездном матче против «Саутгемптона»
В матче первого тура Чемпионшипа «Саутгемптон», который понизился из АПЛ, победил «Рексем» со счетом 2:1.
Первый гол в матче забили гости. Джош Виндесс стал автором дебютного гола «Рексема» во втором по силе дивизионе Англии, начиная с 1982 года.
«Саутгемптон» оформил камбэк в конце игры. На 90-й минуте матча Райан Меннинг сравнял счет ударом со штрафного, а на 6-й добавленной минуте Джек Стивенс принес «святым» первую победу в сезоне.
Интересным фактом является то, что в истории первых туров Чемпионшипа гол Стивенса стал вторым самым поздним победным (95:43). Самым поздним остается гол Кайла МакФадзена за «Ковентри» в ворота «Ноттингем Форест» в сезоне 2021/22 (95:54).
96 - Jack Stephens' 96th-minute winner for Southampton (95:43) was the second-latest winning goal scored in a side's opening game of a Championship season on record (from 2013-14), after Coventry v Nottingham Forest in 2021-22 (95:54). Sparkling. pic.twitter.com/pJ3Sg23I6i— OptaJoe (@OptaJoe) August 9, 2025
Late drama at St Mary's! 😲— BBC Sport (@BBCSport) August 9, 2025
Wrexham were denied their first Championship win by two late Southampton goals! pic.twitter.com/t32GI4QiDh
Wrexham have scored their first goal in the second tier since 𝟏𝟗𝟖𝟐 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/298Gf2oQUs— LiveScore (@livescore) August 9, 2025
