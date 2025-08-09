WTA сняла бан с тренера Рыбакиной Вукова после рассмотрения его апелляции

Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков, ранее отстраненный от работы и посещения профессиональных теннисных турниров, добился снятия дисквалификации после апелляции.

Вуков обжаловал годовой запрет за нарушение кодекса поведения WTA перед Ролан Гаррос этого года. Два человека, знакомые с апелляцией и процессом арбитража, которые говорили на условиях анонимности, чтобы сохранить отношения в теннисе, сообщили, что Вуков вступил в частный арбитраж с Туром в рамках апелляции, включая слушание, состоявшееся до Уимблдона этого года.

WTA в комментарии The Athletic прокомментировал ситуацию:

«WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и других участников, как это изложено в нашем Кодексе поведения WTA и Кодексе защиты. Любые санкции, вынесенные после нарушения этих правил, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале.

Хотя детали дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Вуков имеет право получать аккредитацию на турниры WTA. Мы не будем давать дальнейшие комментарии».

В рамках отстранения Вуков не имел доступа к стадионам, тренировочным кортам и другим объектам, а также к жилью для игроков. Все четыре турнира Grand Slam – Уимблдон, Australian Open, Ролан Гаррос и US Open – признали этот запрет. Вуков находился в Мельбурне с Рыбакиной на Australian Open этого года, но все еще не мог попасть на корты или в ее бокс.

WTA временно отстранила Вукова прошлой осенью, когда начала расследование его поведения, как сообщалось в The Athletic в январе. Рыбакина уволила Вукова незадолго до начала US Open в конце августа прошлого года. Расследование WTA началось вскоре после финального мэйджора сезона и завершилось через четыре месяца.

Его действия после увольнения, включая хождение по лобби отеля Рыбакиной в Манхэттене и многочисленные звонки и сообщения с попытками вернуть ее, побудили членов ее команды сообщить представителям WTA, что они опасаются за ее безопасность.

В конфиденциальном трехстраничном письме, подводящем итоги расследования, глава WTA Тур Арчер заявила, что Вуков называл Рыбакину «глупой» и «тупой». Она написала, что он говорил ей, что без него она «все еще собирала бы картошку» в россии, и сделала вывод, что Вуков «сформировал отношения зависимости», при которых Рыбакина верила, что не сможет быть успешной без него.

Она уведомила Вукова и Рыбакину, что ему назначен годовой запрет 31 января, написав, что расследование установило, что он допустил «злоупотребление полномочиями и оскорбительное поведение» в отношении Рыбакиной.