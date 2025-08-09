Шешко продемонстрировал уникальную бомбардирскую статистику в Бундеслиге

«Манчестер Юнайтед» стал новым клубом для словенского нападающего Беньямина Шешко.

Статистика Беньямина Шешко в предыдущих клубах и за сборную

В течение последних двух сезонов Беньямин Шешко отличился средним показателем 0,22 гола за удар, что является лучшим результатом, чем, например, у Александра Исака (0,21), Гарри Кейн (0,20), Эрлинг Холанд (0,18), Килиан Мбаппе (0,17), Олли Уоткинс (0,17) и Мохамед Салах (0,14).

Интересным фактом является то, что свои 27 голов в Бундеслиге за РБ «Лейпциг» Шешко забил, имея всего 17,6 хG.

Over the last two seasons, Benjamin Sesko averaged 0.22 goals per shot, a better rate than:



- Alexander Isak (0.21)

- Harry Kane (0.20)

- Erling Haaland (0.18)

- Kylian Mbappé (0.17)

- Ollie Watkins (0.17)

- Mohamed Salah (0.14)



