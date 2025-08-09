Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шешко продемонстрировал уникальную бомбардирскую статистику в Бундеслиге
Германия
09 августа 2025, 16:05
Шешко продемонстрировал уникальную бомбардирскую статистику в Бундеслиге

Словенец очень эффективно реализовывал свои голевые моменты

Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

«Манчестер Юнайтед» стал новым клубом для словенского нападающего Беньямина Шешко.

Статистика Беньямина Шешко в предыдущих клубах и за сборную

  • 2019-23 – РБ Зальцбург: 55 матчей, 21 гол
  • 2019-21 – Лиферинг (аренда): 44 матча, 22 гола
  • 2023-25 – РБ Лейпциг: 64 матча, 27 голов
  • 2021-25 – сборная Словении: 41 матч, 16 голов

В течение последних двух сезонов Беньямин Шешко отличился средним показателем 0,22 гола за удар, что является лучшим результатом, чем, например, у Александра Исака (0,21), Гарри Кейн (0,20), Эрлинг Холанд (0,18), Килиан Мбаппе (0,17), Олли Уоткинс (0,17) и Мохамед Салах (0,14).

Интересным фактом является то, что свои 27 голов в Бундеслиге за РБ «Лейпциг» Шешко забил, имея всего 17,6 хG.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
