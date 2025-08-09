Шешко продемонстрировал уникальную бомбардирскую статистику в Бундеслиге
Словенец очень эффективно реализовывал свои голевые моменты
«Манчестер Юнайтед» стал новым клубом для словенского нападающего Беньямина Шешко.
Статистика Беньямина Шешко в предыдущих клубах и за сборную
- 2019-23 – РБ Зальцбург: 55 матчей, 21 гол
- 2019-21 – Лиферинг (аренда): 44 матча, 22 гола
- 2023-25 – РБ Лейпциг: 64 матча, 27 голов
- 2021-25 – сборная Словении: 41 матч, 16 голов
В течение последних двух сезонов Беньямин Шешко отличился средним показателем 0,22 гола за удар, что является лучшим результатом, чем, например, у Александра Исака (0,21), Гарри Кейн (0,20), Эрлинг Холанд (0,18), Килиан Мбаппе (0,17), Олли Уоткинс (0,17) и Мохамед Салах (0,14).
Интересным фактом является то, что свои 27 голов в Бундеслиге за РБ «Лейпциг» Шешко забил, имея всего 17,6 хG.
A new chapter ready to be written in the Benjamin Sesko story 📖 pic.twitter.com/zmclOI82Hm— Premier League (@premierleague) August 9, 2025
Over the last two seasons, Benjamin Sesko averaged 0.22 goals per shot, a better rate than:— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 9, 2025
- Alexander Isak (0.21)
- Harry Kane (0.20)
- Erling Haaland (0.18)
- Kylian Mbappé (0.17)
- Ollie Watkins (0.17)
- Mohamed Salah (0.14)
Manchester United adding a clinical finisher to… pic.twitter.com/bQcfZoCMBZ
During his two seasons at RB Leipzig in the Bundesliga, Benjamin Sesko scored 27 times from 17.6 xG, outperforming it by +9.4.— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 9, 2025
Bruno Fernandes also created the most chances in the Premier League during that time, with 205.
There could be a lot of goals coming from this linkup… pic.twitter.com/usJL55EZ2E
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Скоропашкин имеет 2 теории
«Железный Майк» – о Холифилде