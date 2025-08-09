Матч Кривбасс – Металлист 1925 приостановлен из-за воздушной тревоги

В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

На 24-й минуте в Днепропетровской области был объявлена воздушная тревога. При счете 0:0 матч был приостановлен.

