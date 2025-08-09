Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Кривбасс – Металлист 1925 приостановлен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 13:35 | Обновлено 09 августа 2025, 13:46
505
0

Матч Кривбасс – Металлист 1925 приостановлен из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть лишь 24 минуты

09 августа 2025, 13:35 | Обновлено 09 августа 2025, 13:46
505
0
Матч Кривбасс – Металлист 1925 приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК Кривбасс

В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 24-й минуте в Днепропетровской области был объявлена воздушная тревога. При счете 0:0 матч был приостановлен.

Ранее сообщалось о том, что легионер-полузащитник покинет клуб УПЛ из-за конфликта с главным тренером.

По теме:
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Мендоса вывел Кривбасс вперед в игре с Металлистом 1925
воздушная тревога чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 прерванные матчи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09 августа 2025, 02:49 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»

Беллью не обращает внимания на габариты

Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09 августа 2025, 14:35 9
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок состоится 9 августа и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 21:30
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Футбол | 09.08.2025, 13:29
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09.08.2025, 00:21
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 106
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем