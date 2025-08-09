Первая лига. Левый Берег играет с НК Пробой. Стартовые составы

В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. Свой поединок проведут «Левый Берег» и «Пробой».

«Левый Берег» в прошлом сезоне выступал в УПЛ но по результатам переходных матчей понизился в классе. Перед командой стоит задача вернуться в элитный дивизион. Однако в первом туре «Левый Берег» потерпел поражение от «Агробизнеса» со счетом 0:2. Оба гола киевский клуб пропустил в первом тайме.

«Пробой» в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги. В Первой лиге команда дебютировала в домашнем матче с ФК «Чернигов». «Пробой» одержал победу со счетом 1:0, забив прямым ударом со штрафного в начале поединка.

Поединок пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег». Начало матча в 17:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.