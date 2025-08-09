Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Левый Берег играет с НК Пробой. Стартовые составы
Украина. Первая лига
09 августа 2025, 16:31 |
Поединок пройдет в Киеве и начнется в 17:00

ФК Левый Берег

В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. Свой поединок проведут «Левый Берег» и «Пробой».

«Левый Берег» в прошлом сезоне выступал в УПЛ но по результатам переходных матчей понизился в классе. Перед командой стоит задача вернуться в элитный дивизион. Однако в первом туре «Левый Берег» потерпел поражение от «Агробизнеса» со счетом 0:2. Оба гола киевский клуб пропустил в первом тайме.

«Пробой» в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги. В Первой лиге команда дебютировала в домашнем матче с ФК «Чернигов». «Пробой» одержал победу со счетом 1:0, забив прямым ударом со штрафного в начале поединка.

Поединок пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег». Начало матча в 17:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
Александр БАБИЧ: «Хоть и на табло 3:0, но очень трудная игра»
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Левый Берег Киев Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
