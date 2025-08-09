Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
09 августа 2025, 07:59 | Обновлено 09 августа 2025, 08:16
Шахтер U-19 на турнире в Хорватии разгромил ПСЖ U-19 со счетом 4:0

Далее горняков ждет матч с итальянской Болоньей

ФК Шахтер

Шахтер U19 одержал уверенную победу над ПСЖ U19 со счетом 4:0 на турнире Mladen Ramljak 2025 в Хорватии.

Голы забили Ян Желиба (дубль), Михаил Решетников и Михаил Слипчук.

9 августа в 12:15 «горняки» сыграют заключительный матч группы с «Болоньей» U19.

10 августа Шахтер U19 проведет стыковой поединок с командой, которая займет аналогичное место в другой группе.

Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 ПСЖ ПСЖ U-19 товарищеские матчи
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
