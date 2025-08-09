Шахтер U-19 на турнире в Хорватии разгромил ПСЖ U-19 со счетом 4:0

Шахтер U19 одержал уверенную победу над ПСЖ U19 со счетом 4:0 на турнире Mladen Ramljak 2025 в Хорватии.

Голы забили Ян Желиба (дубль), Михаил Решетников и Михаил Слипчук.

9 августа в 12:15 «горняки» сыграют заключительный матч группы с «Болоньей» U19.

10 августа Шахтер U19 проведет стыковой поединок с командой, которая займет аналогичное место в другой группе.

🔜 Уже завтра о 12:15 «гірники» зіграють заключний матч групи з «Болоньєю» U19.



❗️ 10 серпня «Шахтар» U19 проведе фінальний поєдинок з командою, яка посяде аналогічне місце в іншій групі.