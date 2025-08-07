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Молодежные турниры
07 августа 2025, 02:45 | Обновлено 07 августа 2025, 03:14
17
0

Шахтер U-19 отправился на турнир в Хорватии. Белик рассказал о задачах

Соперниками горняками будут юниорские команды Бенфики, ПСЖ и Болоньи

07 августа 2025, 02:45 | Обновлено 07 августа 2025, 03:14
17
0
Шахтер U-19 отправился на турнир в Хорватии. Белик рассказал о задачах
ФК Шахтер

Юношеская команда «Шахтера» U-19 отправилась в Хорватию на престижный международный турнир, посвященный памяти Младена Рамляка, который пройдет с 7 по 10 августа.

Согласно регламенту, 8 команд-участниц разделены на 2 группы, которые сыграют между собой по круговой системе в один круг. После этого состоятся стыковые матчи в зависимости от занятых мест на первом этапе турнира.

«Шахтер» U-19 попал в группу A, где сыграет с «Бенфикой», ПСЖ и «Болоньей». Во второй группе будут соревноваться юношеские команды клубов: Динамо Загреб, Манчестер Юнайтед, Рапид и Ювентус.

Алексей Белик, главный тренер «Шахтера» U-19:

«Ожидания, конечно, приятные, ведь не так часто выпадает возможность сыграть с академиями таких клубов, как ПСЖ, «Бенфика», «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». Очень интересно будет сыграть против них. В первую очередь мы хотим сравнить свои силы с ведущими академиями Европы и получить удовольствие от матчей с такими соперниками. Мы не должны бояться, а наоборот – показать свой уровень и свой стиль игры, понимая, что даже в поединках с такими командами можем доминировать в отдельных эпизодах. Очевидно, что каждый профессионал, выходя на поле, стремится к победе – иначе нет смысла играть. Но, повторюсь, самое главное – получить бесценный опыт, который поможет прогрессировать как всей команде в целом, так и нашим молодым игрокам в частности».

Матч 2-го тура юношеского чемпионата «Карпаты» U-19 – «Шахтер» U-19, который должен был состояться 9 августа, перенесен на 21 августа.

Мемориал Младена Рамляка. Расписание матчей группового этапа

  • 7 августа, 10:30. Бенфика U-19 – Шахтер U-19
  • 8 августа, 10:30. Шахтер U-19 – ПСЖ U-19
  • 9 августа, 12:15. Шахтер U-19 – Болонья U-19

Время начала матчей указано по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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