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Молодежные турниры
05 августа 2025, 02:59 | Обновлено 05 августа 2025, 03:26
21
0

Шахтер U-19 отправился на международный турнир в Хорватии. Календарь игр

Юные горняки в группе сыграют с Бенфикой, ПСЖ и Болонье

05 августа 2025, 02:59 | Обновлено 05 августа 2025, 03:26
21
0
Шахтер U-19 отправился на международный турнир в Хорватии. Календарь игр
ФК Шахтер

Команда Шахтер U-19 отправилась на международный турнир в Хорватию.

Юношеская команда Шахтера примет участие в престижных соревнованиях – 22nd Memorial International Football Tournament Mladen Ramljak 2025.

На групповом этапе горняки встретятся с тремя европейскими соперниками: Бенфикой (7 августа), ПСЖ (8 августа) и Болоньей (9 августа).

В другой группе сыграют Динамо Загреб, Манчестер Юнайтед, Рапид и Ювентус.

10 августа горняки проведут стыковой матч с командой, которая займет аналогичное место в другой группе.

Расписание матчей Шахтера U-19 на турнире в Хорватии:

  • 7 августа, 10:30. Шахтер – Бенфика
  • 8 августа, 10:30. Шахтер – ПСЖ
  • 9 августа, 12:15. Шахтер – Болонья

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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