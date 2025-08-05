Шахтер U-19 отправился на международный турнир в Хорватии. Календарь игр

Команда Шахтер U-19 отправилась на международный турнир в Хорватию.

Юношеская команда Шахтера примет участие в престижных соревнованиях – 22nd Memorial International Football Tournament Mladen Ramljak 2025.

На групповом этапе горняки встретятся с тремя европейскими соперниками: Бенфикой (7 августа), ПСЖ (8 августа) и Болоньей (9 августа).

В другой группе сыграют Динамо Загреб, Манчестер Юнайтед, Рапид и Ювентус.

10 августа горняки проведут стыковой матч с командой, которая займет аналогичное место в другой группе.

Расписание матчей Шахтера U-19 на турнире в Хорватии: