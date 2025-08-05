Шахтер U-19 отправился на международный турнир в Хорватии. Календарь игр
Юные горняки в группе сыграют с Бенфикой, ПСЖ и Болонье
Команда Шахтер U-19 отправилась на международный турнир в Хорватию.
Юношеская команда Шахтера примет участие в престижных соревнованиях – 22nd Memorial International Football Tournament Mladen Ramljak 2025.
На групповом этапе горняки встретятся с тремя европейскими соперниками: Бенфикой (7 августа), ПСЖ (8 августа) и Болоньей (9 августа).
В другой группе сыграют Динамо Загреб, Манчестер Юнайтед, Рапид и Ювентус.
10 августа горняки проведут стыковой матч с командой, которая займет аналогичное место в другой группе.
Расписание матчей Шахтера U-19 на турнире в Хорватии:
- 7 августа, 10:30. Шахтер – Бенфика
- 8 августа, 10:30. Шахтер – ПСЖ
- 9 августа, 12:15. Шахтер – Болонья
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