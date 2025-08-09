Самая красивая футбольная журналистка устроила самый жаркий душ этого лета

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта снова покорила Instagram откровенными кадрами.

33-летняя звезда DAZN и возлюбленная голкипера Лориса Кариуса устроила жаркую фотосессию под открытым небом на Сицилии.

В мини-бикини и под струями летнего душа Леотта продемонстрировала идеальную фигуру, вновь подтвердив свой статус секс-символа Италии.

Новые фото собрали тысячи лайков и восторженных комментариев.