Другие новости09 августа 2025, 04:28 |
389
0
Самая красивая футбольная журналистка устроила самый жаркий душ этого лета
Дилетта Леотта радует своей новой публикацией
09 августа 2025, 04:28 |
389
0
Итальянская телеведущая Дилетта Леотта снова покорила Instagram откровенными кадрами.
33-летняя звезда DAZN и возлюбленная голкипера Лориса Кариуса устроила жаркую фотосессию под открытым небом на Сицилии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В мини-бикини и под струями летнего душа Леотта продемонстрировала идеальную фигуру, вновь подтвердив свой статус секс-символа Италии.
Новые фото собрали тысячи лайков и восторженных комментариев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 августа 2025, 08:20 4
Джозеф Паркер является обязательным претендентом для Александра
Футбол | 08 августа 2025, 13:03 3
Артем может таки покинуть Рим
Футбол | 08.08.2025, 21:25
Футбол | 09.08.2025, 04:01
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Комментарии 0
Популярные новости
07.08.2025, 08:37 2
08.08.2025, 03:20 8
07.08.2025, 07:41 11
07.08.2025, 22:58 176
07.08.2025, 09:40 3
07.08.2025, 09:53 8
08.08.2025, 07:01 4
07.08.2025, 00:01 1