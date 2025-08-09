Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Самая красивая футбольная журналистка устроила самый жаркий душ этого лета

Дилетта Леотта радует своей новой публикацией

Самая красивая футбольная журналистка устроила самый жаркий душ этого лета
Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта снова покорила Instagram откровенными кадрами.

33-летняя звезда DAZN и возлюбленная голкипера Лориса Кариуса устроила жаркую фотосессию под открытым небом на Сицилии.

В мини-бикини и под струями летнего душа Леотта продемонстрировала идеальную фигуру, вновь подтвердив свой статус секс-символа Италии.

Новые фото собрали тысячи лайков и восторженных комментариев.

