  Каковы трансферные рекорды топ-5 европейских чемпионатов?
08 августа 2025, 23:55
Каковы трансферные рекорды топ-5 европейских чемпионатов?

Чем уникальным отличился Неймар?

08 августа 2025, 23:55
Каковы трансферные рекорды топ-5 европейских чемпионатов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В это летнее трансферное окно в АПЛ и турецкой Суперлиге были обновлены трансферные рекорды.

Флориан Вирц перешел из «Байера» в «Ливерпуль» за 150 млн евро, а Виктор Осимхен – из «Наполи» в «Галатасарай» за 75 млн евро.

В других топ-5 европейских чемпионатах трансферные рекорды не были побиты.

Интересным фактом является то, что легендарный бразилец Неймар держит самую высокую трансферную стоимость сразу в двух чемпионатах: Лиге 1 и Сауди Про Лиге.

Трансферные рекорды различных чемпионатов

  • АПЛ – Флориан Вирц (Ливерпуль, 150 млн евро)
  • Ла Лига – Усман Дембеле (Барселона, 148 млн евро)
  • Серия А – Криштиану Роналду (Ювентус, 117 млн евро)
  • Бундеслига – Гарри Кейн (Бавария, 95 млн евро)
  • Лига 1 – Неймар (ПСЖ, 222 млн евро)
  • Лига Португалия – Энцо Фернандес (Бенфика, 44 млн евро)
  • Сауди Про Лига – Неймар (Аль-Хиляль, 90 млн евро)
  • Турецкая Суперлига – Виктор Осимхен (Галатасарай, 75 млн евро)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
