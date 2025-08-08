Каковы трансферные рекорды топ-5 европейских чемпионатов?

В это летнее трансферное окно в АПЛ и турецкой Суперлиге были обновлены трансферные рекорды.

Флориан Вирц перешел из «Байера» в «Ливерпуль» за 150 млн евро, а Виктор Осимхен – из «Наполи» в «Галатасарай» за 75 млн евро.

В других топ-5 европейских чемпионатах трансферные рекорды не были побиты.

Интересным фактом является то, что легендарный бразилец Неймар держит самую высокую трансферную стоимость сразу в двух чемпионатах: Лиге 1 и Сауди Про Лиге.

Трансферные рекорды различных чемпионатов

АПЛ – Флориан Вирц (Ливерпуль, 150 млн евро)

Ла Лига – Усман Дембеле (Барселона, 148 млн евро)

Серия А – Криштиану Роналду (Ювентус, 117 млн евро)

Бундеслига – Гарри Кейн (Бавария, 95 млн евро)

Лига 1 – Неймар (ПСЖ, 222 млн евро)

Лига Португалия – Энцо Фернандес (Бенфика, 44 млн евро)

Сауди Про Лига – Неймар (Аль-Хиляль, 90 млн евро)

Турецкая Суперлига – Виктор Осимхен (Галатасарай, 75 млн евро)