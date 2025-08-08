Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса
Ответный поединок Q3 Лиги чемпионов состоится 12 августа в Лимасоле
Проданы все билеты на гостевой сектор матча Q3 ЛЧ, в котором Динамо на выезде встретится с Пафосом.
Киевскому «Динамо» будет обеспечена ощутимая поддержка в гостевом ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом», который состоится во вторник, 12 августа, в Лимассоле.
Динамовскую квоту в 550 билетов, выделенную хозяевами на сектора 901 и 803, болельщики выкупили полностью, и с трибун будут вдохновлять игроков «бело-синих» на победу в игре с непростым соперником.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевлян считает, что в матче должен был быть пенальти
Поединок состоится 8 августа и начнется в 18:00 по Киеву