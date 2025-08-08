Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса
Лига чемпионов
08 августа 2025, 22:47 | Обновлено 08 августа 2025, 23:00
Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса

Ответный поединок Q3 Лиги чемпионов состоится 12 августа в Лимасоле

Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса
ФК Динамо

Проданы все билеты на гостевой сектор матча Q3 ЛЧ, в котором Динамо на выезде встретится с Пафосом.

Киевскому «Динамо» будет обеспечена ощутимая поддержка в гостевом ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом», который состоится во вторник, 12 августа, в Лимассоле.

Динамовскую квоту в 550 билетов, выделенную хозяевами на сектора 901 и 803, болельщики выкупили полностью, и с трибун будут вдохновлять игроков «бело-синих» на победу в игре с непростым соперником.

Динамо Киев Пафос Пафос - Динамо Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
