Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса

Проданы все билеты на гостевой сектор матча Q3 ЛЧ, в котором Динамо на выезде встретится с Пафосом.

Киевскому «Динамо» будет обеспечена ощутимая поддержка в гостевом ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом», который состоится во вторник, 12 августа, в Лимассоле.

Динамовскую квоту в 550 билетов, выделенную хозяевами на сектора 901 и 803, болельщики выкупили полностью, и с трибун будут вдохновлять игроков «бело-синих» на победу в игре с непростым соперником.