Хаби АЛОНСО: «Ты станешь стартовым игроком. Но это риск, все постепенно»
Тренер – об Эдере Милитао
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о перспективах пребывания в клубе центрального защитника Эдера Милитао, который пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.
«Это большой риск ставить Милитао сразу в стартовый состав «Реала». Он обязательно вернется в старт, но это будет постепенно», – сказал Алонсо.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
