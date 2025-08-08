Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Симон ГАЛОЯН: «В этом сезоне мы покажем яркий и динамичный футбол»
Украина. Первая лига
08 августа 2025, 20:09 |
Симон ГАЛОЯН: «В этом сезоне мы покажем яркий и динамичный футбол»

Новичок «Левого Берега» поделился ожиданиями от нового этапа в карьере

Симон ГАЛОЯН: «В этом сезоне мы покажем яркий и динамичный футбол»
ФК Левый Берег. Симон Галоян

Полузащитник Симон Галоян присоединился к «Левому Берегу» в летнее межсезонье. Предыдущий сезон Галоян провел в составе «Александрии-2» и дебютировал за основную команду в 30-м туре УПЛ.

– Симон, Киев тебе уже знаком. Ты начинал профессиональную карьеру в «Оболони», а сейчас вернулся в столицу. Какие впечатления? Рад возвращению?

– Я очень рад вернуться в Киев, ведь здесь живет моя семья. Это родной для меня город, и я счастлив снова быть здесь.

– Последним твоим клубом была «Александрия», с которой ты стал серебряным призером УПЛ. Каков был этот период в твоей карьере?

– Это был незабываемый этап в моей жизни. На тренировках с первой командой чувствовал, насколько высок уровень игроков. И даже во второй команде были все условия развития и прогресса.

– В игре против «Черноморца» ты дебютировал в УПЛ. Какие впечатления после выхода на замену?

– Это было очень круто – дебютировать в такой команде с такими партнерами и тренерским штабом. Для меня это важный шаг вперед. Я понимал, что конкуренция на моей позиции велика, поэтому просто ждал своего шанса, и это произошло.

– Знал ли ты, что президент «Левого Берега» раньше возглавлял «Александрию»?

– Да, я это знал. В Александрии была хорошая инфраструктура, как для такого небольшого города. Потом я провел параллели с «Левым Берегом» – и все стало на свои места.

– Как произошел твой переход в «Левый Берег»?

– Мне позвонил главный тренер и пригласил на просмотр. Я приехал – и все сложилось наилучшим образом. Инфраструктура и база клуба поразили: лучших условий моей жизни еще не было.

– В прошлом ты играл против «Левого Берега» в составе «Кремня». Тогда матч завершился со счётом 0:6. Что помнишь по той игре?

– Было очень тяжело. «Левый Берег» был быстрее на всех участках поля. У нас была молодая команда, и мы еще не были готовы к столь интенсивному футболу. В том матче играли Самар, Механов – сейчас мы вместе в команде.

– С кем сейчас больше всего общаешься в команде?

– Общаюсь со всеми. Я легко нахожу общий язык с людьми, стараюсь быть коммуникабельным. Коллектив очень приятный и искренний – уже чувствую себя частью команды.

– Как проходит коммуникация с партнерами на поле? Есть ли уже взаимопонимание?

– Футбольный язык – один. Я должен выполнять свои обязанности, ребята свои. Мы создаем много моментов, осталось только реализовывать. Надеюсь, очень скоро вы увидите результат.

– В прошлом сезоне «Левый Берег» играл в УПЛ и встречался с «Александрией». Помнишь эти поединки?

– Да, и мне уже тогда нравилась игра «аистов». Команда имела качественную структуру в обороне, почти не давала нам возможности обострять. Именно поэтому эти матчи завершились с минимальным счетом.

– Что можешь сказать болельщикам?

– Хочу поблагодарить вас за поддержку. Я совсем недавно приехал, но уже чувствую много позитива от вас. Обещаю, что в этом сезоне мы покажем яркий и динамичный футбол. Поддерживайте нас и верьте до конца – мы будем делать все, что в наших силах!

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Симон Галоян Левый Берег Киев Александрия Александрия-2
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
