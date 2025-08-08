Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай выиграл шесть последних матчей против сегодняшнего соперника
Турция
08 августа 2025, 18:34 | Обновлено 08 августа 2025, 18:48
121
0

Галатасарай выиграл шесть последних матчей против сегодняшнего соперника

Турецкий гранд в последний раз уступил «Газиантепу» в марте 2022 года

08 августа 2025, 18:34 | Обновлено 08 августа 2025, 18:48
121
0
Галатасарай выиграл шесть последних матчей против сегодняшнего соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Галатасарай» одержал победу в каждом из последних шести матчей против «Газиантепа».

8 августа состоится матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Газиантепом». Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Последний раз «львы» уступили «Газиантепу» в марте 2022 года (1:3).

Последние семь матчей между Галатасараем и Газиантепом

  • 2025: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 0:1
  • 2025: Суперлига Турции, Галатасарай – Газиантеп – 3:1
  • 2024: Суперлига Турции, Галатасарай – Газиантеп – 2:1
  • 2024: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 0:3
  • 2023: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 0:3
  • 2023: Суперлига Турции, Галатасарай – Газиантеп – 2:1
  • 2022: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 3:1
По теме:
Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии
Трижды три и четыре украинца. Каким будет сезон 25/26 в турецкой Суперлиге
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Галатасарай Газиантеп чемпионат Турции по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08 августа 2025, 07:01 4
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?

Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса

Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08 августа 2025, 03:20 8
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!

Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж
Футбол | 08.08.2025, 18:13
Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж
Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08.08.2025, 07:45
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 6
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем