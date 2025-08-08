Турция08 августа 2025, 18:34 | Обновлено 08 августа 2025, 18:48
Галатасарай выиграл шесть последних матчей против сегодняшнего соперника
Турецкий гранд в последний раз уступил «Газиантепу» в марте 2022 года
Турецкий «Галатасарай» одержал победу в каждом из последних шести матчей против «Газиантепа».
8 августа состоится матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Газиантепом». Встреча начнется в 21:30 по Киеву.
Последний раз «львы» уступили «Газиантепу» в марте 2022 года (1:3).
Последние семь матчей между Галатасараем и Газиантепом
- 2025: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 0:1
- 2025: Суперлига Турции, Галатасарай – Газиантеп – 3:1
- 2024: Суперлига Турции, Галатасарай – Газиантеп – 2:1
- 2024: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 0:3
- 2023: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 0:3
- 2023: Суперлига Турции, Галатасарай – Газиантеп – 2:1
- 2022: Суперлига Турции, Газиантеп – Галатасарай – 3:1
