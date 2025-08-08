Галатасарай выиграл шесть последних матчей против сегодняшнего соперника

Турецкий «Галатасарай» одержал победу в каждом из последних шести матчей против «Газиантепа».

8 августа состоится матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Газиантепом». Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Последний раз «львы» уступили «Газиантепу» в марте 2022 года (1:3).

Последние семь матчей между Галатасараем и Газиантепом