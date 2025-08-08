Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Форвард чудом не забил свой первый гол в УПЛ за Динамо
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:33 | Обновлено 08 августа 2025, 18:53
1586
1

ФОТО. Форвард чудом не забил свой первый гол в УПЛ за Динамо

Герреро снова без гола

ФК Динамо. Эдуардо Герреро

В матче чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ Рух принимает Динамо, а уже на старте встречи мог отличиться Эдуардо Герреро.

Однако форвард, получив свой шанс в стартовом составе, не забил из выгодной ситуации – здорово сыграл вратарь. Интересно, что у Герреро все еще нет ни одного гола за киевлян в УПЛ.

После своей неудачи Эдуардо сделал удобную передачу, но партнер шансом не воспользовался.

ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Александрия планирует подписать игрока Динамо, который не нужен Шовковскому
Было ли нарушение? Судья не поставил пенальти в ворота Динамо после VAR
Динамо Киев фото сборная Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Эдуардо Герреро Украинская Премьер-лига
Saar
Герерро, це як Супряга
Ответить
+1
