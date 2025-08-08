ФОТО. Форвард чудом не забил свой первый гол в УПЛ за Динамо

В матче чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ Рух принимает Динамо, а уже на старте встречи мог отличиться Эдуардо Герреро.

Однако форвард, получив свой шанс в стартовом составе, не забил из выгодной ситуации – здорово сыграл вратарь. Интересно, что у Герреро все еще нет ни одного гола за киевлян в УПЛ.

После своей неудачи Эдуардо сделал удобную передачу, но партнер шансом не воспользовался.